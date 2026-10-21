Снимка: БТА
То идва от зоологическата градина в Стара Загора
Зоопаркът в Ловеч е новият дом на деветмесечното лъвче Макена. То идва от зоологическата градина в Стара Загора и още в първите дни предизвиква интереса на посетителите.
Снимка: БТА
В зоопарка се отглежда и 7-годишната лъвица Танами. Има новородени маймунка, виетнамски прасенца и муфлони.
Леопардчета близнаци са най-новите обитатели на Зоопарк Стара Загора (ВИДЕО+СНИМКИ)Редактор: Дарина Методиева
Източник: БТА
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