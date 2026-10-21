Зоопаркът в Ловеч е новият дом на деветмесечното лъвче Макена. То идва от зоологическата градина в Стара Загора и още в първите дни предизвиква интереса на посетителите.

Снимка: БТА

В зоопарка се отглежда и 7-годишната лъвица Танами. Има новородени маймунка, виетнамски прасенца и муфлони.

Леопардчета близнаци са най-новите обитатели на Зоопарк Стара Загора (ВИДЕО+СНИМКИ)

Редактор: Дарина Методиева