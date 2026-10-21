Кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев закриват тази вечер предизборната си кампания. Това се случва в препълнената зала "Сила" в Пловдив. Те заявиха, че ако бъдат избрани, ще работят за това президентството да бъде водеща институция в държавата и за ред и законност.

Подчертаха, че във фокуса им ще бъдат независимостта на президентската институция, изборът на професионален екип и личната отговорност на държавния глава. Освен това - решенията в защита на националния интерес, защита на правата на гражданите и укрепване на връзката с българите зад граница.

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"Завършваме една много истинска, много човешка кампания. Обиколихме цялата страна, изминахме хиляди километри, срещахме се с десетки хиляди хора и отвсякъде усещаме много подкрепа, за която сме изключително благодарни", заяви кандидатът за президент Андрей Гюров.

"На срещите ни с хората те са силно обезпокоени. Бездействието на властта води до покачването на цените ежедневно и хората са силно притеснени как ще посрещнат зимата", коментира кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев при закриването на кампанията.

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Редактор: Ивета Костадинова