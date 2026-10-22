Българската писателка Радостина Николова е сред номинираните за наградата „Астрид Линдгрен”. Това е едно от най-престижните отличия в света на детските книги.

Сред най-разпространените заглавия на авторката са „Приключенията на мотовете”, „Пазителите на фенера” и „Имам късмет с моите родители” – книга, която е публикувана в САЩ, Полша и Украйна.

Радостина Николова е номинирана за наградата „Астрид Линдгрен“

„При срещите ми с деца съм се научила да ги слушам. Разговорите с тях са много полезни, много ценни. Черпя вдъхновение от тях”, каза писателят и основател на издателство „Мармот” Радостина Николова в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

Старае се написаното да я докосне и нея самата. „При мен има едно много простичко правило по отношение на писането: никога да не си ограничавам полета на мисълта, когато например нещо ми хрумне, и да си казвам: „Не, това не е подходящо за деца“. Няма нещо, което да не е подходящо за деца. Те са любопитни, изключително интуитивни и имат нужда да знаят. И когато ние сме там до тях, за да им отговорим на тези въпроси като родители, писатели или учители, те много повече ще се отворят към света и към нас. Много повече самите те ще започнат да споделят. Това изгражда една много ценна връзка на доверие и приятелство”, казва Радостина Николова.

„Журито на наградата „Астрид Линдгрен” се състои от специалисти с много широк диапазон. Те имат нелеката задача да открият творците, които се грижат за това децата да имат достъп до хубави истории. Именно Астрид Линдгрен е смятала, че децата имат право на хубави истории”, заяви председателят на фондация „Детски книги” и фондация „Четене” Вал Стоева.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова