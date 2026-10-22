Кандидатпрезидентската двойка на „Възраждане” Костадин Костадинов и Петър Волгин закриха предизборната си кампания в София. Пред симпатизанти и поддръжници двамата заявиха, че ако получат доверието на избирателите, националният интерес ще бъде водещ в политиките им.

От „Възраждане“ заявиха още, че ще работят за защита на българския суверенитет и отстояване на независима външна политика. Сред основните си приоритети Костадинов и Волгин откроиха изграждането на мирна, свободна и независима България, с акцент върху образованието и науката.

„Обикновено по време на кампания кандидатите раздават кебапчета. Ние с господин Волгин раздавахме книги. Аз раздавах учебника, който написах преди 10 години, а господин Волгин раздаваше книгата си „Европа след Евроатлантизма”. Направихме каквото можем в тази кампания, за да засилим интереса към знанието”, каза кандидатът за президент Костадин Костадинов.

„Хората се вълнуват дали е сигурно работното им място, дали са сигурни доходите, да се грижат за децата и родителите си. И най-вече – дали България ще бъде вкарана във войната”, посочи кандидатът за вицепрезидент Петър Волгин.

Редактор: Ивайла Маринова