Изборният ден в Пловдив стартира навреме, а право на глас имат над 305 000 души. За първи път ще могат да гласуват 2312 младежи, които наскоро са навършили пълнолетие. В списъците има и шестима столетници.

Към 16:00 часа активността в Пловдив беше 17,85%. Бяха регистрирани два случая, в които машини са разпечатали две бели бюлетини.

В село Болярци отстраниха заместник-председателката на 17-та секционна комисия, агитирал за партия и отправял обиди на расова основа. Тя е отказала да напусне и е била отстранена с полиция, а пред екипа ни обясни, че е била провокирана от начина, по който председателят е помагал на избирателите да гласуват.

„В комисията имахме жена, която беше доста конфликтна. Обиждаше не само на расова основа, но и няколко пъти споменаваше партия, което е недопустимо. Затова беше подаден сигнал. Започна да вика, хората се стреснаха. Държеше се неприлично и агресивно“, разказа представител на секционната комисия.

Самата заместник-председателка категорично отрече да е агитирала или да е отправяла обиди. „Честно, кълна се, не съм обелила дума. И на вас няма да кажа за коя партия“, заяви тя пред екипа на NOVA.

По думите ѝ напрежението възникнало заради действията на председателя на комисията, който според нея се намесвал неправомерно в гласуването. „Провокира ме начинът, по който застана до избирателя, взе картата, постави я в машината и щеше да продължи, ако не бях надигнала глас“, обясни отстранената заместник-председателка.

В 466 от общо 488 разкрити секции ще се гласува машинно. Най-много секции има в училище „Димитър Талев”. Над 60 екипа на енергодружеството, което отговаря за Южна България, ще дежурят, за да реагират, ако токът в секциите спре.

В 07:05 часа още преди да бъде стартирана машината имаше служители на органите на МВР, които бързаха за работното си място.

Рано сутринта семейство Георгиеви с двегодишната си дъщеричка гласуват. „Надяваме се държавата да позволява развитие на младите хора и, разбира се, да имаме едно по-добро бъдеще за нашите деца”, каза Христина.

За по-възрастните гласуването с машина се оказа препятствие. Без указания от секретаря на комисията за 90-годишния Петър Джонголов изборът беше невъзможен. „По-възрастните хора не са компютърно грамотни и по-трудно става”, каза секретарят на СИК Радослав Железаров.

Регистрирани са два случая, при които машини са отпечатали бяла бюлетина. „Избирателят трябва да предаде тази бяла разписка на комисията, която да постави печат и въпреки че от нея не може да се разбере за кого е подал гласа си, тя се поставя в избирателната кутия. Няма право да гласуват втори път”, каза говорителят на 16 РИК-Пловдив Калоян Сухоруков.

По 15 евро допълнително ще получат на тези избори членовете на секции, които правилно са попълнили протоколите си.

Физически сблъсък в пловдивския район „Тракия"

Физическо спречкване е възникнало около обяд в избирателна секция №26 в СУ „Димитър Матевски“ в пловдивския район „Тракия“. Поводът е станала шапка с буквата „Z“, носена от член на секционната избирателна комисия.

По първоначална информация членът на СИК излязъл в почивка, когато бил забелязан от мъж и жена. Двамата реагирали на символа върху шапката му. След като се върнал в секцията и продължил да обслужва избиратели, мъжът и жената също се върнали. По данни от мястото те направили опит да му вземат шапката, стигнало се до блъскане, а при суматохата била съборена и изборната урна.

На място е извикана полиция. Двамата участници в конфликта са отведени за изясняване на случая и даване на обяснения. Няма пострадали или хора с травми, а гласуването не е било прекъснато. Пред NOVA председателят на РИК 16 - Пловдив-град Ивайло Василев съобщи, че комисията е била уведомена за инцидента.

„След като бяхме уведомени от секционната избирателна комисия за случилото се, процесът на гласуване протича нормално и няма проблем след намесата на полицията. Обслужването на гласоподаватели продължава“, заяви Василев. Той подчерта, че членовете на секционните избирателни комисии се ползват със специална защита по закон при изпълнение на служебните си задължения.