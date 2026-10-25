Към 16:00 часа тя е 6,75%

Кърджали отбелязва рекордно ниска избирателна активност. Към 16:00 часа тя е 6,75%. В областта изборният ден започна спокойно. Над 270 000 жители имат право на глас. Секциите са 546. В над 350 от тях се гласува само с машина, а в почти 200 - единствено на хартия.

Избирателните секции са празни. До момента няма данни за нарушения.

Най-ниска е избирателната активност в град Джебел. В село Припек, което е едно от най-големите населени места в община Джебел, в секцията към обяд бяха гласували едва 43 души от 677 имащи право на глас.

Според местните хора активността може да се повиши, ако се стигне до балотаж.

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