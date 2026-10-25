Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов упражни правото си на глас следобед в неделя в Банкя.

„Аз като лидер на дясна партия съм длъжен да го направя за себе си. Това е една от най-големите ценности на демокрацията. Затова дойдох и го направих“, заяви Борисов на излизане от избирателната секция.

Относно ниската избирателна активност, Борисов заяви, че смята, че причината е „че хората не виждат обединител на нацията”.

„Те виждат партийни кандидати, слаба предизборна кампания. Нищо, което да предизвика емоция. Има апатия и страх от машини”, допълни лидерът на ГЕРБ.

За убийството на Слави Бинев Борисов каза следното:

„Малко ми е странно как премиерът знае, че ще има още убийства. Доколкото знам Бинев е щял да открива първенство по таекуондо заедно с вътрешния министър, така че явно са се познавали”.

Инцидентът със Соня Колтуклиева и НСО лидерът на ГЕРБ коментира така:

„Пак казвам, не защитавам абсолютно никого, но белезници се слагат на човек, който е опасен за обществото. Момчето от НСО беше отишло само. Грозно е да го изкарат с белезници“.

Снимка: NOVA

По-рано лидерът на ГЕРБ отиде на среща с младежи в Кюстендил и заяви пред журналисти, че ще упражни правото си на вот, "когато прецени".

Той отхърли твърденията за оказване на натиск върху кметове на общини да гласуват за кандидатпрезидентската двойка на Андрей Гюров и Георги Кандев: "Всеки гласува по собствена воля. Непоискана подкрепа не даваме."

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"След първи тур, ако някой иска подкрепа, ще събера партията и ще го обсъдим", каза лидерът на ГЕРБ след журналистически въпрос за нагласите на партията при евентуален балотаж.

Борисов коментира и критиките за отсъствията си от пленарните заседания, като заяви, че основната му задача е да подготвя партията. По думите му работата в парламента е безсмислена, когато предложенията на опозицията не се приемат и не се свикват заседания въпреки събраните подписи. Той отхвърли и твърденията, че ГЕРБ бойкотира президентския вот, като заяви, че всеки желаещ може да отиде до урните.

Сред темите в разговора бяха още поскъпването на горивата и мерките, които според Борисов правителството е трябвало да предприеме. Той заяви, че държавата трябва да намали данъчната тежест върху горивата и обвини управляващите, че увеличените цени натоварват домакинствата.

По повод убийствата на Филипов и Бинев той отхвърли внушенията за връзка между случаите, както и той да има отношение към тях.

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Редактор: Калина Петкова