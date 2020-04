Рок иконата Джон Бон Джоуви гостува във виртуалната класна стая на детска градина във Флорида, предаде БТА. Миналия месец удостоеният с "Грами" рокаджия пусна незавършена версия на нова балада "Do What You Can", посветена на битката на американците с коноравируса и покани феновете си да допишат текста.

Майкъл Боник, учител в детската градина в основно училище в Палм бийч гардънс и заклет фен на Бон Джоуви, се свързал с екипа на музиканта и изпратил кратките текстове на възпитаниците си, които разказват как прекарват времето си под карантина у дома. Получил отговор, че Бон Джоуви иска да се срещне с децата. Звездата се появи на екраните на лаптопите на малчуганите в 10 часа сутринта в понеделник.

"Много съм развълнуван, защото когато излагате чувствата си на хартия, понякога те могат да се превърнат в песен, в разкази и не знаете къде може да ви отведат", каза музикантът на децата.

Досега певецът е получил хиляди предложения за песента, като част от тях включва в изпълнения онлайн от дома си в Ню Джърси.

Пред погледите на двадесетте деца от класа на Боник и техните родители, Бон Джоуви взе акустичната си китара и изпя три от детските есета за живота под карантина, в които те споделят чувствата си за изолация и самота. След като изпълни куплет, завършващ с "Родителите ми полагат всички усилия, но да ви кажа - стресирани са", изпълнителят поздрави автора - момченцето Ей Джей. "Ти си рокендрол звезда. Написахме това заедно - аз и ти, приятелче", обърна се Джон Бон Джоуви към детето.

Учителят Боник възложил задачата за домашно миналата седмица и поискал от децата да напишат къде и с кого прекарват времето си. Той казва, че в текстовете всички пишат за това, че са принудени да стоят вкъщи, но смята, че това е нормално. Учителят искал да даде възможност на младите писатели да документират живота си в това необикновено време. "Когато излезем от тази ситуация, това ще е история", казва той. "Децата бяха зашеметени", добавя учителят по повод гостуването на рок звездата във виртуалното занятие.