Мъж се промъкнал в къщата на рапъра Еминем с намерението да го убие, съобщава „Detroit Free Press“, позовавайки се на полицията.

Инцидентът станал още през април, но подробностите станаха известни едва сега, когато полицейски служител преразказа показанията на рапъра по време на съдебно заседание.

