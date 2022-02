Хиляди хора излязоха днес по улиците на втория по големина град в Украйна - Харков, с плакати "Харков е Украйна" и "Спрете руската агресия", в момент, когато страната се готви за възможна руска офанзива, предаде Ройтерс.

Седмиците на дипломация между Запада и Москва не доведоха до пробив, след като Русия струпа десетки хиляди войници близо до границата с Украйна.

Москва отрича да планира атака срещу Украйна, но настоя за гаранции за сигурносгт, включително да бъде блокирано присъединяването на Украйна към НАТО.

In #Kharkiv, east #Ukraine, locals held March of Unity today to demonstrate their support for Ukraine’s independence and territorial integrity amid continued concentration of military forces by #Russia just across the border:



pic.twitter.com/5WEd5EPtVA — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) February 5, 2022

Харков е източен индустриален град на 42 километра от границата с Русия. Той беше посочен от украинския президент Володимир Зеленски като възможна руска мишена, макар че неговият говорител впоследствие каза, че държавният глава говорел хипотетично.

Orwellian: Western #media reports simply omit that this march in #Kharkiv was organized by neo-Nazi party that was involved in Odesa massacre and numerous other cases of violence in #Ukraine and is civilian branch of Azov Regiment. https://t.co/yjQR9WidQN — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) February 5, 2022

Демонстрантите в Харков пяха националния химн и развяваха украински знамена. Някои носеха флагове на държави, подкрепили Киев, включително на САЩ, Великобритания и Европейския съюз.

Photos from "Unity March" in #Kharkiv today are just amazing. It is said that over 5,000 people took part. Ukrainians are amazing. Photos from FB by Ірчія Бондаренко #StandWithUkraine pic.twitter.com/mo1Fj0cMcF — Olya Vorozhbyt (@vorozhbyt) February 5, 2022

Хората излязоха по улиците, за да покажат, че Харков е украински град и ние няма да се предадем, каза жителката на града Нина Квитко.