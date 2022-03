Министърът на правосъдието Надежда Йорданова проведе среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, на която бяха обсъдени важни елементи от сътрудничеството между Министерството на правосъдието и Европейската прокуратура, се казва в прессъобщение на правосъдното министерство.

Европейският главен прокурор е благодарил за потвърдения ангажимент за оказване на подкрепа от страна на България за ефективно осъществяване на функциите на Службата.

Consistency, determination, action. The key words that describe a very productive visit to Bulgaria 🇧🇬. Today, the European Chief Prosecutor had meetings with Minister of Interior, M. Rashkov, Minister of Justice, Ms Iordanova & a courtesy visit to Prosecutor General, M. Geshev. pic.twitter.com/rxMTtdpu1i