Президентът на САЩ Джо Байдън обяви, че в щата Ню Йорк се въвежда извънредно положение заради мощната снежна буря, която връхлетя части от Америка през последните два дни.

Властите съобщават за най-малко двама починали. На места снежната покривка достига повече от 180 см. Зимната обстановка доведе до затварянето на основни пътни артерии. Авиокомпании отмениха много полети в района на Бъфало, точно преди натоварената празнична седмица за Деня на благодарността.

SNOWY SURPRISE: A resident in Hamburg, New York, was greeted by a wall of snow when he opened his garage door, after an extreme lake-effect snowstorm dumped up to a reported 77 inches in some western areas of the state. https://t.co/vxSgqEPVQ0 pic.twitter.com/wDSXHQJqgD — ABC News (@ABC) November 21, 2022

Президентът упълномощава Министерството на вътрешната сигурност, Федералната агенция за управление на извънредни ситуации (FEMA), да координира всички усилия за оказване на помощ при бедствия, които имат за цел да облекчат трудностите и страданията на местното население, причинени от извънредната ситуация, както и да предоставя подходяща помощ за необходимите спешни мерки, се казва в съобщение, публикувано на сайта на Белия дом.

По-конкретно, FEMA е упълномощена да идентифицира, мобилизира и предоставя по своя преценка оборудване и ресурси, необходими за облекчаване на последиците от извънредната ситуация.

Areas of western New York have had to use tractors to clear feet of snow from this weekend's lake-effect snowstorm! #NYwx #snow pic.twitter.com/KmZmNGiRa7 — WeatherNation (@WeatherNation) November 20, 2022

Мерките за защита при извънредни ситуации, включително пряката федерална помощ, по програмата за обществена помощ ще се предоставят при 75 % федерално финансиране, се казва още в съобщението.

An early winter ‘lake effect’ storm dumped more than 6 feet of snow in parts of western New York state, disrupting travel ahead of the Thanksgiving holiday https://t.co/GB4WtGXk1c pic.twitter.com/FMoN2BPy03 — Reuters (@Reuters) November 21, 2022

Според NBC, губернаторът на щата Кати Хокъл по-рано е определила снеговалежа като "исторически". Тя обяви и използването на сили на Националната гвардия за справяне със снега.

A dangerous lake-effect snowstorm dropped more than 6 feet of snow in some areas of northern New York and caused several deaths already by Saturday morning. https://t.co/SforEfxMSj — WLOS (@WLOS_13) November 21, 2022

Според радио WABC в щата е поставен рекорд по количество сняг, паднал за 24 часа. На някои места в окръг Ери е регистрирана височина на снега до 1,8 и 2 метра, като най-силен е снеговалежът в общините около град Бъфало. Снегът започна да вали в четвъртък и продължи да вали спорадично през целия уикенд.