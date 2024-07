"People" твърди, че австралийската актриса и продуцент Марго Роби е бременна с първото си дете. Нито тя, нито съпругът ѝ - британският продуцент Том Акърли, са потвърдили официално новината.

MARGOT ROBBIE IS PREGNANT😭 CONGRATS MOTHER pic.twitter.com/PDNbhcho9m

Щастливото семейство беше забелязано да се наслаждава на романтична ваканция край езерото Комо. Роби била заснета с изрязана риза, под която се вижда надутото ѝ коремче. Това накара мнозина да мислят, че е бременна. Актрисата, която изигра Барби в едноименния филм, прикривала бялата риза със сако и подходящ панталон.

Барби ботокс - нова мода в естестичните процедури

Margot Robbie is expecting a baby with her husband, Tom Ackerley. pic.twitter.com/CiaZ5pLxlj