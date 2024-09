Четирима души бяха убити при стрелба във влак на метрото близо до Чикаго.

Възможно е жертвите да са били бездомници, съобщиха местните власти и допълниха, че при преглеждане на записите от камерите е установено, че по време на стрелбата четирите жертви са спели.

Двама загинаха при стрелба в заведение в Далас

По случая е започнало разследване. Полицията посочи, че изстрели са произведени в два вагона. Следователите смятат, че става дума за случайно нападение.

Four people were killed in a mass shooting on a Chicago-area CTA Blue Line train in west suburban Forest Park on Monday morning. https://t.co/d0vxbVkcAU

Има заподозрян по случая. Той е задържан около час и половина след стрелбата.

"4 people shot and killed on Chicago-area Blue Line train" #SmartNews The plague that is gun violence comes to the suburbs of #Chicago. Where’s #Pritzker??? https://t.co/ya90CzGL1Q