Двама души бяха убити при стрелба в заведение за бързо хранене в предградие на американския град Далас, щата Тексас в сряда вечерта.

Полицията на Ървинг обяви, че има заподозрян, който все още не е арестуван, но уточни, че вече няма опасност за обществеността.

Shooting at Chick-fil-A leaves two dead in Irving, police searching for suspect Irving PD is asking everyone to avoid the area as the investigation continues. https://t.co/7IgQ4QpVtK