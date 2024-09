Американската актриса и бивш модел Деми Мур позира за списание Variety и предизвика полемика в мрежата. Съответните снимки и коментари се появиха на сайта на Daily Mail.

61-годишната звезда от „Стриптийз“ се появи на корицата на лъскавото списание в плътно прилепнала черна рокля, с полупрозрачна асиметрична пола. В същото време гримьорите направиха на Мур безцветен грим, а стилистите от своя страна пуснаха косата ѝ.

Деми Мур пред NOVA за книгата си: Почувствах, че трябва да разкажа истината за себе си!

Читателите на портала бяха изненадани от външния вид на знаменитостта. „Харесвам Деми, но тук тя не прилича на себе си“, „Има твърде много филтри на тази корица“, „Добре е, че името ѝ е написано тук, иначе е невъзможно да я разпознаете“, „Тя има стегната кожа, но все пак изглежда по-възрастна“, „Какво направи с лицето си?“ – бяха част от коментарите в мрежата.

This week’s Variety cover story:



Inside Demi Moore’s Glorious Return: How She Conquered Her Fears for a Career-Best Performance in ‘The Substance’

https://t.co/DEO9pcxcxD pic.twitter.com/T9Hc9PbHTn