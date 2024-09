Джеймс Камерън вече планира какво ще прави след "Аватар". Режисьорът е закупил правата върху предстоящата книга "Призраците на Хирошима" (Ghosts Of Hiroshima) и възнамерява да режисира игрална адаптация на историята за атомната бомба, потвърди The Hollywood Reporter .

„Призраците на Хирошима“ на автора Чарлз Пелегрино ще бъде издадена през август 2025 г. и следва книгата му от 2015 г. „Последният влак от Хирошима“, която също ще послужи като основа на филма.

Филмът на Камерън отчасти следва истинската история на тогавашния 29-годишен инженер Цутому Ямагучи, признат за единствения човек, оцелял след двете атомни бомби, хвърлени върху Япония по време на Втората световна война.

James Cameron met the man that survived the Hiroshima and Nagasaki atomic bombs:



“I met Tsutomu Yamaguchi days before he died. He was in the hospital. He was handing the baton of his personal story to us, so I have to do the movie. I can’t turn away from it.”



