Хенри е влечуго, което много прилича на гущер, но всъщност е туатара, разред Ринхоцефали. Той е роден преди 130 години на малък остров в Нова Зеландия. И има бодлив гръб. Самото название „tuatara” произлиза от езика на маорите и означава „върхове на гърба”, пише Dariknews.bg.

Хенри тежи близо килограм и е дълъг половин метър. Оцелява в дивата природа като по чудо в продължение на десетки години. Когато през 1970 г. навършва 80, той е транспортиран до музея в Инверкаргил, където става известен като „Хенри туатурата”.

Смята се, че сега той е на възраст между 110 и 130 години. И не само това. Хенри вероятно е най-старият жив туатара в света и най-старият „жител” на Нова Зеландия. И, разбира се, най-популярният от своя вид.

Тези влечуги впечатляват учените с т.нар. си трето око, което служи за откриване на светлината. Излюпването им отнема около 16 месеца. Могат да се размножават и след 100-годишната си възраст. А също така могат да живеят до 200 години.

