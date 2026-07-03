Нестабилността в Близкия изток продължава да се задълбочава. Тревожни събития разтърсиха региона на фона на значителен напредък в преговорите между САЩ и Иран в Доха. Маджед Мохамед Ал-Ансари, говорител на катарското външно министерство, потвърди развитието в публикация в X, определяйки го като “положителен напредък”.

► Девет жертви при бомбен атентат в сърцето на Дамаск

Най-малко деветима души загинаха, а 22-ма бяха ранени при взрив в центъра на Дамаск, съобщават сирийските държавни медии. Експлозията избухнала в оживено кафене в близост до Палата на правосъдието - една от най-важните правителствени сгради в квартал “Хиджаз”.

Губернаторът на Дамаск Махер Маруан заяви, че експлозията е причинена от самоделно взривно устройство. По думите му разследващите анализират записи от охранителните камери в района.

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Маруан обяви, че всички жертви са цивилни. По думите му мястото на атентата не е случайно избрано, тъй като в Съдебната палата се водят дела срещу обвиняеми за убийства, извършени по време на управлението на сваления през 2024 г. президент Башар Асад. До момента никой не е поел отговорност за нападението.

Това е най-смъртоносният бомбен атентат в Дамаск от юни 2025 г. насам. Тогава 25 души загинаха, след като камикадзе се самовзриви в църква. Тогава малко известната джихадистка групировка „Сарая Ансар ас-Суна“ пое отговорност за нападението, но властите посочиха, че зад него стои ИДИЛ.

► Вашингтон подкрепи Пакистан на фона на напрежението с Афганистан

Периодично изострящият се конфликт в пограничните райони между Пакистан и Афганистан продължава. В нощта срещу петък Пакистан отново нанесе въздушни удари срещу Източен Афганистан. Впоследствие талибаните съобщиха, че са нанесли ответни въздушни удари. Исламабад обяви, че е прихванал и свалил четири дрона над югозападната провинция Белуджистан.

Държавният департамент на САЩ пък съобщи, че подкрепя правото на Пакистан да се защитава от терористични нападения на фона на продължаващото напрежение по границата с Афганистан.

„Пакистанският народ е страдал много от тероризма“, посочиха от американското външнополитическо ведомство.

Двете страни продължават взаимно да се обвиняват за влошаващата се ситуация със сигурността по общата им граница. Исламабад твърди, че афганистанските власти предоставят убежище на въоръжени групировки. От своя страна талибаните категорично отхвърлят тези обвинения и заявяват, че Пакистан се опитва да прехвърли върху тях отговорността за собствените си проблеми със сигурността.

Как Пакистан се превърна в неочакван мост между Съединените щати и Иран

Въпреки че Пакистан разполага със значително по-мощни въоръжени сили и е ядрена държава, талибаните натрупаха богат боен опит по време на войната срещу международната коалиция, оглавявана от САЩ, преди оттеглянето на Вашингтон и връщането на теократичния режим в Кабул през 2021 г.

Пакистан е основен съюзник на САЩ извън НАТО, а според „Ройтерс" отношенията между Вашингтон и Исламабад са се подобрили след завръщането на президента Доналд Тръмп в Белия дом. Същевременно Исламабад играе посредническа роля в усилията за намаляване на напрежението между САЩ, Израел и Иран.

► Иран отправи ново предупреждение за Ормузкия проток

Военното командване на Иран заплаши с „решителен отговор“ корабите, които се опитат да нарушат установените от Ислямската република правила и да преминат през Ормузкия пролив по неодобрени маршрути. Иранският централен щаб „Хатам ал-Анбия“ отправи тази заплаха в четвъртък - ден след като катарски посредници определиха непреките преговори между американски и ирански представители като „положителен напредък“ към мирно споразумение.

„Всяко неспазване или отклоняване от определения маршрут, както и пренебрегването на навигационните протоколи на Ислямска република Иран в Ормузкия пролив, ще срещнат незабавен и решителен отговор от страна на въоръжените сили и ще застрашат сигурността на нарушаващите правилата плавателни съдове“, се посочва в изявление на военното командване, разпространено от полуофициалната информационна агенция „Тасним“.

Контейнеровоз заседна в Ормузкия проток

Макар Техеран да не уточни какво е провокирало предупреждението, то последва съобщение от сряда на Централното командване на САЩ (CENTCOM), според което в Бахрейн се е състоял диалог по въпросите на сигурността, по време на който регионални лидери са изразили ангажираността си към „свободния търговски поток“ през пролива.

В сряда контейнеровоз заседна в Ормузкия проток, след като заседна в плитки води извън корабния маршрут, определен от иранските власти.

Редактор: Иван Иванов