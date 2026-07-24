Неспазване на европейските правила за защитата на непълнолетните потребители онлайн отчита Европейската комисия в предварителната си оценка на социалната платформа TikTok.

Комисията съобщи, че платформата дава възможност на непълнолетните да създадат открит профил, видим дори за онези, които нямат акаунт там. Това може да доведе до нежелани контакти и съдържанието може да бъде използвано за кибертормоз.

Допълва се, че дори т. нар. частни акаунти може лесно да бъдат намерени чрез списъците за "последователи" на други потребители, а качените там снимки остават достъпни за всеки, включително онези без акаунт в платформата.

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Настройките са ключови за безопасността на непълнолетните онлайн, защото определят кой може да вижда тяхното съдържание и кой може да се свързва с тях. Съгласно европейското законодателство платформите, достъпни за непълнолетни, трябва да осигуряват висока защита за поверителност, безопасност и сигурност, отбелязва комисията.

ЕК очаква от платформата да промени настройките за непълнолетните, така че тяхното съдържание да е по подразбиране видимо само за потребители на TikTok, одобрени от непълнолетния потребител. Според комисията съдържанието на непълнолетни потребители не трябва да бъде достъпно за аудитория извън платформата.

Предвижда се ЕК да продължи разговорите с платформата, а след това е възможно да издаде решение за несъответствие и да наложи глоба, определена от естеството, тежестта, честотата и продължителността на нарушението. Глобата няма да превишава 6 на сто от годишния оборот на дружеството в световен мащаб, се уточнява в съобщението.

Редактор: Цвета Лазаркова