Организацията на обединените нации призова държавите, замесени във войната в Близкия изток, да съдействат за евакуацията и репатрирането на около 6000 моряци, блокирани в Ормузкия проток.

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк призова за спешни действия за преодоляване на тежкото положение на хилядите моряци, които са изправени пред „сериозна хуманитарна криза и криза с правата на човека“.

„Атаките срещу граждански плавателни съдове са недопустими и трябва да бъдат прекратени. Те са защитени от международното хуманитарно право“, добави говорителят на Тюрк - Шабия Манту.

За 13-а поредна нощ: САЩ нанесоха нова серия от удари срещу Иран

Междувременно Съединените щати нанесоха нови удари по Иран, след като подкрепяните от Техеран бунтовници хути атакуваха петролни танкери в Червено море. Ескалацията доведе до поскъпване на суровия петрол над 100 долара за барел. Американските военни заявиха, че Ормузкият проток, през който преди войната преминаваше една пета от световния петролен трафик, остава „отворен за корабоплаване“, въпреки че Иран продължава атаките срещу танкери по маршрута в опит да ги принуди да плащат за безопасно преминаване.

Редактор: Дарина Методиева