Атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море предизвикват сериозни дискусии около реакцията на българските институции. „„Между първите и вторите ударени кораби се вижда едно придвижване на управляващите от логиката 50 на 50 към позицията, че резултатът е в полза на Русия. Наблюдаваме едно постепенно признаване на очевидното“, коментира журналистът Веселин Стойнев в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Стойнев изрази и критика към липсата на ясна позиция от страна на властите, които според него се опитват да избегнат отговорността за назоваване на агресора. Той подчерта, че липсата на ясна позиция води до объркване и спекулации в обществото.

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Журналистът Александър Симов отбеляза, че тезата за „справедливия мир“ е неясна и често се използва за прикриване на липсата на реални действия. „Тази идея за справедливия мир е великолепна. Тя е поезия, но няма такова нещо. Всеки мир до някаква степен е несправедлив“, коментира той. Симов подчерта, че е необходимо да се търси мир, но не е ясно какъв точно ще бъде той и за кого ще е справедлив.

Той допълни, че идеята за коалиция на желаещите да подпомогнат войната е неясна и липсва информация какво точно се очаква от нея. Симов също така разкритикува твърдението, че България помага на Украйна с оръжие, за да не дойде войната до нейните брегове, като подчерта, че няма доказателства, че това се случва.

Журналистът Юри Велев обърна внимание на вътрешнополитическия отзвук от атаките. Според него съществува сериозен риск от рязкото навлизане на военната тема в предизборната кампания. „Може някои от участниците да се изкушат да използват насаждане и подклаждане на страхове, от което България няма нужда“, посочи той. Велев допълни, че изслушването в парламента е имало по-скоро терапевтичен ефект за едно тревожно общество, отколкото реална информационна стойност.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Мария Барабашка