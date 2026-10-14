Европейският съюз е отпуснал общо 228 милиарда евро в подкрепа на Украйна от началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Финансовата помощ ще продължи и през следващите години, обяви еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис.

Той представи данните по време на десетата министерска кръгла маса, посветена на международната подкрепа за Киев. Срещата се проведе при закрити врата в Банкок като част от годишните форуми на Международния валутен фонд и Световната банка.

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„ЕС изпълнява своята част от ангажимента - 228 милиарда евро подкрепа за Украйна от началото на пълномащабното нахлуване. И това не е всичко. Предстои още“, написа Домбровскис в социалната мрежа X.

The EU is doing its part: 228 billion euros in support to 🇺🇦 since the start of the full scale invasion, and more to come. At the 10th Ukraine Ministerial Roundtable in Bangkok, I conveyed that it is essential that international partners step in with their share. https://t.co/LLkee2khWk — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) October 14, 2026

Еврокомисарят призова международните партньори да обединят усилията си, за да осигурят необходимите средства за Украйна.

Основна тема на разговорите беше финансирането на украинската държава през 2027 г. Представителите на Киев подчертаха, че е важно източниците на бъдещата помощ да бъдат уточнени предварително, за да може страната да планира разходите си и да изпълнява финансовите си задължения.

Украинските власти настояват за повече яснота преди посещението на мисията на МВФ през ноември. Тогава предстои да бъде направена оценка на изпълнението на икономическата програма на страната.

В момента Украйна изпълнява четиригодишна програма за финансиране от МВФ на стойност 8,1 милиарда долара. Тя е част от по-широк международен пакет за финансова подкрепа, възлизащ на 136,5 милиарда долара за периода от 2026 до 2029 г.

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На срещата присъстваха представители на водещите международни финансови институции, сред които управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева, вицепрезидентът на Световната банка Антонела Басани, президентът на Европейската банка за възстановяване и развитие Одил Рено-Басо и ръководителят на Европейската инвестиционна банка Надя Калвиньо.

От украинска страна дистанционно участваха премиерът Сергий Корецки и министърът на финансите Сергий Марченко. Разговорите за осигуряването на средства за Киев ще продължат и през следващите дни. За петък, 16 октомври, е насрочена среща на Групата за финансова координация на Украйна, на която се очаква да бъдат обсъдени конкретните стъпки за гарантиране на бъдещата международна помощ.

Редактор: Цветина Петкова