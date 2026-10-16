Настоящата изборна обстановка е нормална за България. Ние така правим избори – през скандали, а и много често. Това каза политологът проф. Мария Пиргова в ефира на „Твоят ден”.

Тя смята, че от „Прогресивна България”, в лицето на Румен Радев, и Илияна Йотова правят възможните стъпки за защита на интересите на страната. Пиргова отбеляза работата по антидронсистемата и отбраната, по която, по думите ѝ, досега не се е работело както е необходимо. Тя е на мнение, че България иска войната в Украйна да бъде разрешена по мирен път, докато в същото време Европа се противопоставя и смята, че конфликтът ще приключи по пътя на „мир чрез сила”. Пиргова смята, че Европа няма силите да осигури това, което иска. Тя е на мнение, че Украйна ще направи отстъпки, тъй като не смята, че Русия може да капитулира. Пиргова каза още, че Русия много рядко напуска границите си, за да воюва, за разлика от Съединените американски щати.

Пиар експертът Наталия Димитрова не смятам, че тази предизборна кампания върви както обикновено, визирайки нападенията в Черно море. По думите ѝ Радев добре знае с какво разполага българската армия и „сега да разбираме от какво има нужда България е несериозно”. Експертът каза, че заради атаките с дронове „се е събудила цялата политическа класа” у нас и затова темата дали да изграждаме антидрон система е несериозна, тъй като по тези въпроси е трябвало да се говори отдавна.

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Пиар експертът Нидал Алгафари каза, че настоящата кампания не е президентска. По думите му „всичките вървят след събитията” и говорят основно за дроновете и Черно море. Той отбеляза, че важен проблем за хората са високите цени и обедняването. Алгафари каза, че страната ни не е била стратег във военно отношение, когато е трябвало.

Пиргова смята, че предизборната кампания е вяла и несъдържателна. Тя отбеляза, че не се говори за проблемите с цените и със здравеопазването.

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Димитрова коментира, че президентската институция няма отношение към тези въпроси, затова не може да се очаква кандидатите да коментират такива теми. Тя не смята, че кампанията е вяла.

Алгафари е на мнение, че кандидатите могат и трябва да говорят по проблемите, които интересуват хората. Експертът каза, че липсва кампания, такава, каквато познаваме от преди години. По думите му липсва и опозиция, която да обясни какво ни очаква около цените и проблемите с горивата. Алгафари смята, че точно цените на горивата и стоките ще съборят кабинета.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова