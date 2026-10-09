Атаката с дронове по двата търговски кораба в Изключителната икономическа зона на България в Черно море влезе в предизборния дебат. Различните лагери виждат различни начини за приключването на конфликта в Украйна. Едните смятат, че Европа трябва да спре да въоръжава Украйна и Русия ще спре да атакува, а другата позиция е, че Путин не иска мир. Темата коментираха в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS социалният антрополог Мина Христова, социологът Елена Дариева и политическия анализатор Боян Стефанов.

„Каквото и да се случва до 25 октомври, а и до 1 ноември, то неминуемо ще бъде в контекста на предизборната кампания – ще има и такъв прочит задължително”, коментира Елена Дариева.

Тя подчерта, че след свикания КСНС при президента, властта не е посочила виновен за атаките.

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„Призивите за неутралност са илюзия. Ако искаме да се справим с проблем, първо трябва да го дефинираме. Ако имаме национална програма, трябва да знаем откъде идват заплахите. В минали периоди това беше казвано. Сега очевидно има проблем да се назоват нещата”, коментира Дариева.

Според Мина Христова също е проблем, че не е назован виновния за атаките.

„Държава, която не може да назове проблема и агресора, не се предпазва сама”, коментира Христова. „Русия е в нашето обществено съзнание: Тя е освободителка, тя е големият ни брат, тя е етнически, генетично, културно и всякак обвързана с нас, тя е вносител на енергия. Но тя е и агресор в последните години. Съответно тези множество категории дават възможност единствено и само през табу да се борави с нея, защото назоваването на думата означава да счупиш някоя от тези категории и да предизвикаш обществено недоверие или недоволство спрямо себе си и спрямо това, което представляваш", коментира Христова.

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„Възползвайки се от табуизирането на топонима Русия, проектът на Румен Радев с лекота катализира огромна подкрепа”, коментира Боян Стефанов.

„Политиците от „Прогресивна България” са достатъчно информирани какво реално се случва. Очевидно стратегически не разклащат българската лоялност към нашите стратегически партньори, т.е. нямаме колебания за нашето участие в НАТО и в Обединена Европа. Но имаме едно умело манипулиране на голяма част от избирателите. Всъщност виждате, че този кабинет, който от една страна стои много по-спорно от гледна точка на своето позициониране, за момента стои много по-подкрепен и много по-стабилно от предното редовно правителство, което беше много по-категорично по тези въпроси. Просто трябва да си дадем сметка за това различие”, каза Стефанов.

Според Дариева нещата не могат да продължат така, тъй като се вижда, че има ескалация. „Ако преди говорихме за войната в Украйна като за нещо далечно, то вече се случва в изключителната икономическа зона на България. Тоест самата ескалация на ситуацията не може да остане вече с тези половинчати обяснения, витиевати фрази и този риторичен похват”, коментира тя. „При самите избиратели тече ревизия на позициите”, смята Дариева.

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Редактор: Ина Григорова