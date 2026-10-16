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Протоколите от машините за гласуване ще се използват за отчитане на резултатите
9 дни преди президентските избори Централната избирателна комисия и Информационно обслужване обясниха как ще се отчитат гласовете ни. След края на изборния ден резултатите от секциите ще бъдат събирани в изчислителни пунктове за всяка област.
Над 150 хиляди души имат отговорност към въвеждането и проверката на резултатите от изборите.
Генерираха хеш кода на машините за вота
Според новите разпоредби в Изборния кодекс протоколите от машините за гласуване ще бъдат използвани за отчитане на резултатите, а разписките от устройствата ще се преброяват контролно.Редактор: Цвета Лазаркова
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