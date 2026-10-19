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Как ще се промени политическият терен
Кой ще получи доверието на избирателите и как ще се промени политическият терен след президентските избори на 25 октомври? Темата коментираха в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS журналистите Петьо Цеков и Владислав Апостолов и политологът от „Галъп Интернешънъл Болкан” проф. Росен Стоянов.
„Събитията в Черно море влязоха в дневния ред през медиите, но политиците ги използваха за информационен повод. Друг е въпросът дали успяха да го отиграят по най-добрият начин и тази криза да бъде изговорена подобаващо за кампания. Смятам, че нито едните, нито другите се справиха с това”, каза проф. Стоянов.
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„Тази ситуация и напрежението, което се създаде, не помогна за избистрянето или почернянето на основните кандидати. Всички влязоха в кампанията с готови имена. Българските кампании са такива – не са разтърсващи, не търсят избиратели и това ще си проличи след няколко дни на изборите”, каза в допълнение Цеков.
По думите на Владислав Апостолов много по-вероятно е да видим ниска избирателна активност. „Това ще потвърди, че всъщност тези избори са били видени от българското общество като такива без залог и интрига”, заяви той.
Целия разговор гледайте във видеото.
ВСИЧКО ЗА КАНДИДАТПРЕЗИДЕНТСКАТА БИТКА ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Никола Тунев
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