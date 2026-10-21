В края на предизборната кампания за президентските избори политическите анализатори и социолозите поставят въпроса какви са водещите фактори, които ще определят вота на избирателите, и доколко институционалните скандали влияят на нагласите. „Това мнозинство е достатъчно стабилно. В известен смисъл достатъчно некадърно, за да се страхува от предсрочни избори, и ще се държат, и няма да допуснат предсрочни избори”. Това коментира социологът Юлий Павлов в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Според него има разминаване между обществените оценки за външната и вътрешната политика на страната. „Външната политика е в съзвучие с това, което мислят около 60 процента от българските избиратели и около 80 процента от привържениците на „Прогресивна България“ и тези, които ще гласуват за госпожа Йотова”, посочи социологът.

Изборите зад граница: Каква е готовността за президентския вот

По думите му при евентуални избори намеренията за гласуване както за „Прогресивна България“, така и за ГЕРБ намаляват. Юлий Павлов допълни, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов няма да призове избирателите си да подкрепят Андрей Гюров на евентуален балотаж.

От своя страна политическият анализатор Мирослав Севлиевски подчерта, че водещата тема за гражданите не са само вътрешнополитическите спорове, а икономическата ситуация. „Големият проблем в цял свят се нарича "всички искат по-евтин живот””, каза политическият анализатор.

Той акцентира върху геополитическите процеси и значението на сигурността в рамките на европейските и евроатлантическите съюзи, като посочи, че външнополитическите събития пряко влияят на страната. По думите му нагласите на избирателите се оформят и от противопоставянето на международно равнище, като предупреди за рисковете от политическо говорене, което всява страх у гражданите.

Журналистът Емилия Милчева насочи вниманието към проваления кворум в Народното събрание за изслушването относно помилванията. „Мнозинството прави много лоша комуникационна услуга на госпожа Йотова, когато я скрива за пореден път от изслушване”, заяви тя.

Милчева отбеляза, че когато отсъства категорична и спокойна публична позиция по казуса с помилването на Огнян Атанасов и други лица, се създават предпоставки за допълнителни политически атаки в навечерието на вота. Тя допълни още, че инфлацията и нарастващите разходи за живот остават сред основните фактори, създаващи недоволство: „България е в първите три държави в Европейския съюз по инфлация”. Това коментира журналистът Емилия Милчева по повод проверките в търговските вериги и социално-икономическите притеснения на избирателите.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка