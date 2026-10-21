Кандидатът за президент Иван Христанов призова всички кандидати за президент, без Илияна Йотова, да застанат и да подкрепят неговата кандидатура, защото, по думите му, е единствената, която може да обедини гласовете на всички формации. Това заяви самият Христанов в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

„Единственият начин да имаме нов президент на България е да се обединим зад кандидатурата Христанов – Черкезова, защото това е компромисна и консенсусна кандидатура, която може да протегне ръце към всички останали формации“, категоричен беше Христанов. Той допълни, че това е единствената кандидатура с опит в законодателната и изпълнителната власт, която не отблъсква избирателите на другите формации.

По думите му България е готова да потъне в триъгълник на еднолична власт и някой трябва да се противопостави на това. Той заяви, че вижда в останалите кандидати различни ценности, но обща посока и тя е България да има нов президент.

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По повод арестите в Сунгурларе и Белица и заявката на премиера Радев, че управляващите няма да спрат, докато правоохранителните органи не стигнат до върха на „олигархичната пирамида“, Христанов коментира: „Аз си спомням един друг арест – на Бойко Борисов. Какъв беше крайният резултат? Смятам, че сега ще повтори същото. Смятам, че да се мисли, че Радослав Ревански държи инкриминиращи го документи в собствения си дом, е меко казано наивно. Притеснявам се, че ще стане като обиските през 2023 г. в ресторантите, имотите и офисите на Размиг Чакърян – Ами, които не доведоха до абсолютно нищо, дори той се прибра в България и нямаше никакви последствия“, посочи Христанов.

Според него е крайно време властите в България да започнат да работят по начин, който „наистина вкарва бандитите в затвора, а не разчита само на показност“.

Христанов каза още, че президентът трябва да е с тежест, с характер и най-вече независим. „Кандидатурата Христанов – Черкезова е независима от партиите в парламента и това я прави много по-силна от тези, които идват от парламента“, категоричен беше той.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова