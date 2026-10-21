Държавата е изоставила малките населени места и не осигурява достатъчно средства на местните власти, за да развиват регионите. Това заяви кандидатът за президент Ивайло Симеонов в ефира на "Денят на живо".

По думите му в България се наблюдават проблеми с малките населени места и финансовите разпределения на областно ниво.

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„Най-шокиращото е, че държавата е забравила своята периферия. Липсата на средства, с които местните власти да разполагат, не им позволява да провеждат регионална политика и от това страдат всички населени места. Само през последните пет-шест дни съм разговарял с над 70 кметове на малки населени места. Ще продължим да наблюдаваме как угасват светилниците на българските села, а това е много жалко за прекрасната ни родина“, заяви Симеонов, който понастоящем е и кмет на Елин Пелин.

По думите му хората имат нужда от обикновени и битови неща - вода и ток, добра инфраструктура и лесен достъп до училища, детски градини и здравни служби, не поставят някакви прекомерни изисквания, а се нуждаят от елементарни условия за живот, но не ги получават. „Най-страшното обаче е, че отвсякъде чувам как хората полагат все повече труд, но постигат все по-малко. Всеки път, когато влязат в магазина, плащат повече, а торбите им са все по-празни. Това ги кара да се чувстват изоставени от държавата и от регулаторите, които би трябвало да гарантират нормални условия на живот, каквито има в останалата част на Европа“.

Според кметът на Елин Пелин екипът му е единственият, който може да се похвали със 100% ръст на подкрепата си всяка седмица. "От 1% ставаме 2%, от 2% – 4%, а сега ни дават 8–9%. Не се знае какво ще се случи до края на кампанията. Възможно е българският народ отново да изненада сам себе си и да гласува за нещо различно, в което разпознава себе си. Нека не се заблуждаваме - президентската институция е олицетворение на българския народ. Всеки, който гласува за една президентска двойка, по някакъв начин припознава в нея себе си, семейството си, общността си и представата си за държавата.“

Ивайло Симеонов засегна и темата с наркоразпространението и заяви, че разпространението на наркотици е част от мафията. Според информациям, на която се позова кандидатът за президент, България е на второ място по употреба на синтетични наркотици. „В същото време човекът, когото социолозите представят като водещ в президентската надпревара, е подписвал документи, без да се запознава подробно с тях. Независимо от обясненията, трябва да говорим за зависимости и задкулисие, когато има основания за такива съмнения. Пропускането на заседание на Народното събрание също поражда въпроси за това какво се опитва да бъде скрито от българските граждани“, допълни още той.

В разговора Симеонов заяви още, че "той е последният човек, който би поискал масови съкращения в държавната администрация. "Местните власти изпълняват над 90% от услугите, свързани с гражданите, и хората се обръщат към кметовете с въпроса кога ще получат решение, а не дали то изобщо е възможно. Необходимо е част от приходите от общия и корпоративния данък да се връщат по законов механизъм към общините всяка година. Така местните власти ще могат да планират дългосрочно и да провеждат политики, които дават на хората усещането, че живеят на правилното място в правилното време. В противен случай селата ще продължат едно след друго да угасват. Това е геноцид срещу България и срещу всичко, което сме наследили и трябва да развиваме".

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Георги Иванов