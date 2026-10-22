Илияна Йотова и Кирил Вълчев запазват първото място в електоралните нагласи за президентските избори с подкрепа от 43,4% сред заявилите, че ще гласуват.

Данните са на социологическа "Мяра" за Българското национално радио. Изследването е представително за пълнолетното население в България и е реализирано между 8 и 19 октомври 2026 г., като интервютата са проведени "лице в лице" с таблети сред 1009 пълнолетни български граждани. Максималната стохастична грешка е ±3,1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка на изследването (а не от гласуващите) се равнява на близо 53 000 души.

На втора позиция са Андрей Гюров и Георги Кандев с 28,9%, а трети се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 10,2%. Това показват данните от национално представително проучване на социологическата агенция „Мяра“, проведено по поръчка на Българското национално радио.

Изследването отразява обществените нагласи към средата на октомври и показва как биха се разпределили гласовете, ако изборите за президент и вицепрезидент се провеждаха в този период.

След първите три кандидатпрезидентски двойки се нареждат Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3,1% подкрепа, следвани от Радостин Василев и Красимир Манов с 2,9%. За Иван Христанов и Стоянка Черкезова биха гласували 1,9% от избирателите.

„Мяра“: Йотова и Вълчев - с 46,9% подкрепа при президентски вот в началото на октомври

Сред останалите претенденти за президентския пост се открояват Георги Димов, Ивайло Симеонов, Росен Миленов, Волен Сидеров, Румяна Ченалова и Иванка Цветанова-Петкова. Всеки от тях получава декларирана подкрепа със стойности около 1%.

От агенция „Мяра“ обаче уточняват, че на този етап не може да се предвиди доколко заявените предпочитания към тези кандидати ще се превърнат в действителна подкрепа в изборния ден.

Делът на анкетираните, които биха отбелязали опцията „Не подкрепям никого“, е 2,5%. Социолозите предупреждават, че резултатите не бива да се приемат като окончателна прогноза за изхода от изборите.

Проучването отчита и известно повишаване на заявената готовност за участие във вота. Според отговорите на респондентите очакваната избирателна активност достига 39,4%, което предполага малко по-високо участие в сравнение с предишни измервания. Данните за активността също се основават на декларираните намерения на анкетираните, а не на реално подадени гласове.

Данните са на социологическа "Мяра" за Българското национално радио. Изследването е представително за пълнолетното население в България и е реализирано между 8 и 19 октомври 2026 г., като интервютата са проведени "лице в лице" с таблети сред 1009 пълнолетни български граждани. Максималната стохастична грешка е ±3,1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка на изследването (а не от гласуващите) се равнява на близо 53 000 души.

Редактор: Цветина Петкова