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Какво показва моментната социологическа снимка преди вота
39,4% избирателна активност на вота в неделя очакват социолозите от агенция „Мяра”. Спрямо началото на кампанията има леко увеличение на интереса и повече хора заявяват, че ще излязат да гласуват.
Данните са на социологическа "Мяра" за Българското национално радио. Изследването е представително за пълнолетното население в България и е реализирано между 8 и 19 октомври 2026 г., като интервютата са проведени "лице в лице" с таблети сред 1009 пълнолетни български граждани. Максималната стохастична грешка е ±3,1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка на изследването (а не от гласуващите) се равнява на близо 53 000 души.
„Балотаж ще има, защото избирателната активност не може да стигне 50%”, коментира политологът от „Мяра” Светлин Тачев в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.
От „Мяра” отчитат също, „свиване на ножицата” между първия и втория. „Това е нормално в хода на кампания”, обясни Тачев.
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Той коментира, че от 20 години не е имало президентски избори, които да са самостоятелни. Последно са били такива през 2006 г. „След това - през 2011 г., 2016 г., 2021 г. вървяха с друг тип вот. В тези моменти имаше още едни избори, които да мобилизират хората”, каза Тачев.
Данните са на социологическа "Мяра" за Българското национално радио. Изследването е представително за пълнолетното население в България и е реализирано между 8 и 19 октомври 2026 г., като интервютата са проведени "лице в лице" с таблети сред 1009 пълнолетни български граждани. Максималната стохастична грешка е ±3,1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка на изследването (а не от гласуващите) се равнява на близо 53 000 души.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Ина Григорова
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