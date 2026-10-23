Как ще се отрази случаят със Соня Колтуклиева на предстоящите президентски избори и какво ще разчетат избирателите в ходовете на управляващите? Темата коментират в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS пиар експертът Диана Дамянова, социологът проф. Михаил Кръстев и журналистът Асен Генов.

„Илияна Йотова се опитва да се измъкне от ситуацията с поисканата оставка на началника на НСО. Това е силен ход, но няма как да успее да го направи за един ден. Отделен въпрос е как задържаният се е появил в редиците на охраната. Предполагам, че част от хората ще заемат нейната страна, а останалите – другите. Това няма как да не се отрази върху нейния резултат на изборите”, каза от своя страна проф. Кръстев.

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„Пиар след гаф не става. Грешката не е комуникационна и морална. Аз съм била в кризисна ситуация в кола на НСО – там хората са изолирани. „Прогресивна България” има два начина да отиграе тази ситуация. Единият вариант е да поиска оставката на Михаела Доцова, а другият – да не направи нищо. Мълчанието на Румен Радев в момента е непропорционално”, заяви Дамянова.

Генов заяви, че Колтуклиева поставя два важни въпроса. „Нейните въпроси бяха актуални и адекватни. Първият е защо не се дава възможност за изслушване на Илияна Йотова за помилванията. Освен това, в една нормална държава трябва да се зададе въпросът какво прави председателят на Народното събрание в централа на определена партия. Това са резонни въпроси”, смята журналистът.

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Редактор: Никола Тунев