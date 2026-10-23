Изборният експерт Стоил Стоилов определи като „ненормална печалбарска ситуация“ участието на десетки кандидати в президентските избори, които получават под 1% подкрепа според социологическите проучвания. В ефира на “Денят на живо” той постави въпроса за начина, по който се разпределят средствата от медийните пакети, и предложи промени в Изборния кодекс, които според него биха ограничили злоупотребите.

„Това е ненормална печалбарска ситуация. Тя е известна в българската изборна практика от 2016 година. Стигна се дотам, че има партии, които имат хиляда гласа и за тези хиляда гласа в цялата страна получават по сегашната сметка 20 200 евро. Тоест само от медийния пакет. Не говорим за безплатните им участия и други. Те харчат огромен обществен ресурс“, заяви изборният експерт.

Печатът върху машинните разписки не повишава сигурността на вота, смятат експерти

По думите на Стоилов механизмът за финансиране на предизборната кампания чрез медийни пакети, въведен с цел да подпомага участието на кандидати и формации с ограничени финансови възможности, създава предпоставки за злоупотреби. „Още през 2016 година имаше един инициативен комитет на някакъв референдум, който насочи всичките си пари към един сайт. Оттогава аз предлагам, както и други колеги, да се въведе 50% самоучастие на тези, които искат да ползват медийни пакети“.

Според него проблемът не се изчерпва с размера на финансирането, а засяга и начина, по който се удостоверява обществената подкрепа за кандидатите. Експертът предложи въвеждането на по-високи изисквания за събиране на подписи и доказване на реална подкрепа.

„Ако вкараме, например, един текст, според който броят подписи, с които вие ще докажете своята обществена разпознаваемост и обществена ценност за гражданите, които са подписали, да бъде равен на 0,5% от броя действителни гласове на последните избори. При 3,5 милиона гласували ще бъдат 15 хиляди подписа. Може да задължим тези, които се явяват за национално представителство, да ги събират в минимум две трети от избирателните райони“, коментира Стоилов.

Сред останалите предложения на Стоилов е въвеждането на депозит за участие в изборите, който да бъде значително по-висок от сегашния. Според него така кандидатите ще трябва да покажат, че разполагат с необходимата организационна и обществена подкрепа, за да участват в надпреварата за управление на публични средства.

Стоилов посочи и възможността кандидатите, получили под 1% от гласовете, да възстановяват средствата от медийните пакети.

Експертът постави под въпрос последователността на действията след края на изборния ден. Според него контролните разписки трябва да бъдат преброени и резултатите от тях да бъдат описани в протокол преди отпечатването на машинния протокол. „Аз считам, че ще бъде по-полезно, ако дейността с преброяването на разписките и описването им в протокол 81 беше извършена преди разпечатването на машинния протокол. Тогава ние ще имаме ситуацията на разписките и след това на протокола. Сега резултатът ще се вади само от машинния протокол и от флашките“.

По думите му различията в начина, по който са структурирани протоколите, затрудняват проследяването на резултатите и сравняването на данните от машинното гласуване, контролните разписки и избирателните списъци. Той предупреди, че при несъответствия може да се окаже трудно да се установи каква е причината за липсващи разписки и как те се отразяват на крайния резултат.

„В протокол номер 81, например, към резултата от броенето на разписките няма два параметъра. Няма брой гласували по подписи и няма брой гласове от машинния протокол. А в 79-и протокол там пак няма броя разписки. И сега, ако аз искам да проследя трите резултата – броя гласували по подписи, броя гласували по машинен протокол и броя разписки, трябва да ровя в тези два протокола и да си направя една табличка“, обясни експертът.

Стоилов даде пример с хипотетична ситуация, при която броят на гласувалите и този на наличните разписки не съвпадат. Според него подобно разминаване може да бъде установено, но разпределянето на липсващите гласове към конкретни партии би било затруднено, особено при по-голям брой несъответствия.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Георги Иванов