България избира своя седми президент. Секциите в страната отвориха в 07:00 сутринта. Как започна изборният ден?

⇒ Гласуването в София

Над 1 милион души имаха право на глас в София. Те можеха да упражнят своя вот в близо 1600 секции.

Гласуването в София протече нормално. Секциите отвориха врати в 07:00 сутринта. Охраната на изборните помещения беше поета от екипи на СДВР още от съботната вечер, като до момента не се съобщава за сериозни организационни проблеми или забавяния.

⇒ Как протича гласуването в Бургас?

Изборният ден в Бургас започна с фалстарт и ниска избирателна активност. Една от секциите премина на хартиено гласуване, заради неработеща машина - това е 36-а секция. В някои секции в града не е бил генериран нито един глас до 8:00 часа.

„Още вчера тази машина беше под съмнение, тъй като беше установен проблем с нейния четец. Тази сутрин отново бе направен опит да бъде стартиран изборния ден с нея, но отново възникна проблем”, обясни председателят на РИК-Бургас Георги Михов. Той допълни, че е възможно в още една секция да има пободен проблем.

Изборният ден в град Сунгурларе също протече при ниска избирателна активтност. Хора нямаше нито в една от най-големите секции – в училище „Христо Ботев”, празно е и на площада в града. Жители казаха пред NOVA, че не бойкотират вота, а по-скоро изразяват апатия.

Право на глас имаха 910 души там, а до момента са гласували само 24. В секцията в „Христо Ботев” имаше 2 машини и две урни, като едната машина въобще не е пускала, тъй като не се е налагало.

В цялата община има 27 села, където гласуват, общо 30 секции и 10 процента избирателна активност.

⇒ Вотът във Варна

Изборният ден във Варна стартира без проблем. Констатирани бяха проблеми при работата на няколко машини, но всички неизправности бяха отстранени бързо. В областта право на глас имат над 400 000 избиратели. Сред тях са и моряците на корабите. За да се проведе вот на борда на даден плавателен съд, там трябва да има поне 10 български граждани, членове на екипажа, които да искат да гласуват. Капитанът пък се превръща в председател на секционната комисия. В края на деня резултатите се отчитат чрез радиовръзка с Районната избирателна комисия.

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На този вот нямаше нито един кораб, тръгнал от пристанището във Варна, в който моряците да са изявили желание да гласуват, въпреки че имат това право.

⇒ Изборът на Пловдив

В Пловдив изборният ден протече нормално. Изключение прави случай на физическо спречкване на член на СИК и двама гласоподаватели. Причината беше шапка с буквата Z, която мъжът и жената се опитали да вземат. Намесила се е полиция.

Всички секции отвориха врати навреме. Право на глас имаха над 305 000 души, а за първи път ще могат да гласуват 2312 младежи, които наскоро са навършили пълнолетие. В списъците имаше и шестима столетници.

В 466 от общо 488 разкрити секции ще се гласува машинно. Най-много секции имаше в училище „Димитър Талев”. Над 60 екипа на енергодружеството, което отговаря за Южна България, бяха дежурни, за да могат да реагират, ако токът в секциите спре.

⇒ Без нарушения премина изборният ден в Кюстендил

Обявен е край на изборния ден в Кюстендилска област, съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) в Кюстендил Денис Христов. Гласуването е приключило във всички секции на територията на областта, посочи той. Христов изтъкна, че изборният ден е преминал без нарушения и сигнали. В комисията вече пристигат и членове на секционни комисии, за да предадат изборните книжа, предаде кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.

В спокойна обстановка премина изборният ден в Кюстендилска област, казаха и от Областната дирекция на МВР в Кюстендил. От полицията допълниха, че денят е преминал без нарушения, свързани с политическите права на гражданите, и без сигнали за нарушения на обществения ред. Създадена е необходимата организация за охрана при транспортирането на книжата и материалите от изборите до РИК, каза говорителят Катя Табачка.

Служителите на сектор „Български документи за самоличност“ в ОД на МВР Кюстендил и в Районните управления в Дупница, Бобов дол и Рила са издали през днешния ден 13 удостоверения на граждани, чиито лични карти са изгубени, откраднати или повредени, за да могат те да упражнят правото си на глас.

⇒ Изборния ден в Кърджали

Кърджали отбелязва рекордно ниска избирателна активност. Към 16:00 часа тя беше 6,75%. В областта изборният ден започна спокойно. Над 270 000 жители имаха право на глас. Секциите бяха 546. В над 350 от тях се гласуваше само с машина, а в почти 200 - единствено на хартия.

Избирателните секции бяха празни. Няма данни за нарушения.

Най-ниска е избирателната активност в град Джебел. В село Припек, което е едно от най-големите населени места в община Джебел, в секцията към обяд бяха гласували едва 43 души от 677 имащи право на глас.

Според местните хора активността може да се повиши, ако се стигне до балотаж.

⇒ Вотът в Хасково

Машина за гласуване не тръгна в хасковското село Елена. Техникът се опитал да я поправи, но това не станало. Секцията преминала към гласуване на хартия. Гласоподавателите в нея били около 370.

Общо в цялата област секциите бяха 475. В тях гласуваха 225 000 избиратели.

В четири секции в област Хасково възникна проблем с прекъсването на електричеството, предаде кореспондентът на БТА в града Николай Грудев. Без ток останаха местата за гласуване в селата Пътниково, Бял кладенец, Светослав и Минерални бани, съобщи председателят на РИК-Хасково Ина Вескова.

Изборният ден започна навсякъде. Четири машини са имали проблем със стартирането заради преминаването към зимно часово време. Проблемът бил отстранен.

Няколко членове на секционни комисии не са се явили сутринта на работа, но са били заменени и изборите продължили.

⇒ Изборният ден в Монтана

Изборният ден в Монтанско започнал нормално и в спокойна обстановка в 7:00 часа, отворени били всичките 289 избирателни секции, съобщиха за БТА от Районната избирателна комисия в Монтана.

Право на глас в областта имаха 113 567 души. С машини се гласуваше в 184 секции, а с хартиени бюлетини - в 105 секции. В секционните избирателни комисии в региона днес работиха 2241 души, посочиха от РИК-Монтана.

⇒ И във Враца изборният ден започна спокойно

Колоритният за областта дядо Скръц подготви за зрителите на „Събуди се” специална закуска. „Винаги посрещам моите гости с традиционни ястия. Приготвил съм моркови, които усилват зрението, защото политиците трябва да виждат какво се случва у нас и по света. Трънките е сипкав плод и така по-малко говориш, а действаш повече”, каза той.

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Той призова хората да гласуват, а тези, които не са го направили – да не коментират какво се случва, защото нямат „моралното право да го направят”.

⇒ В три общини във Видинско гласуват с хартиени бюлетини

Избирателната активност в избирателен район Видин към 11:00 часа беше 8,11 %, съобщи кореспондентът на БТА във Видин Силвия Иванова.

В общините Бойница, Макреш и Чупрене, където секциите са с под 300 избиратели, нямаше машини и гласуването се извършваше изцяло с хартиени бюлетини.

Служителите от сектор „Български документи за самоличност“ във Видин, Белоградчик и Кула съдействаха на гражданите без валидни лични документи, като гишетата на паспортните служби работиха до 19:00 часа за издаване на удостоверения

⇒ В Русе е установено едно нарушение и технически проблем с машина за гласуване

В Русе изборният ден също протече спокойно. Всички 335 секции са отворили навреме. В една от тях обаче е възникнал технически проблем с машината за гласуване, чийто часовник не бил настроен спрямо преминаването към зимното часово време. Наложило се е да бъде извикан техник.

Установено е едно нарушение. След като машината не е отпечатала разписка, секционната избирателна комисия допуснала избирателят да гласува повторно.

В 13 секции били осигурени специални шаблони за гласуване на хора със зрителни увреждания.

Избирателната активност в област Русе към 16:00 часа е 16,43%, предаде кореспондентът на БТА в Русе Андрей Кючуков. Правото си на глас са упражнили 32 133 души от общо 195 583 избиратели.

Най-висока е избирателната активност в община Иваново – 18,01%, а най-ниска е във Ветово – 7,91%. В община Русе са гласували 25 083 души, което представлява 17,93% от имащите право на глас. В Борово активността е 14,79%, в Бяла – 14,11%, в Две могили – 12,12%, в Сливо поле – 10,94%, а в Ценово – 16,42%.

⇒ Изборният ден в Стара Загора

Жителите на област Стара Загора гласуваха на президентските избори в неделя в 492 секции. В 367 от тях се гласуваше само с машина, като в 136 от тези места имаше по две устройства. В останалите 125 секции правото на вот се упражняваше с хартиена бюлетина. Право на глас имаха 280 923 избиратели.

В 26 секции в страната гласуваха хората, които са лишени от свобода. По данни на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ 1364 души имаха право на глас. Това са хора, които се намират както в затворите,така и в ареста и нямат влязла в сила към настоящия момент присъда. Според Изборния кодекс секция се образува тогава, когато има поне 10 избиратели.

В Старозагорския затвор изборният ден започна, там имаше 2 секции – и в ареста, и в затвора, като право на глас имат 85 души.

В едно село в Старозагорско - Яворово, днес гласуваха и на балотаж за кмет. Правото на вот се упражнява изцяло с хартиена бюлетина.

Питбул влезе в избирателна секция в Казанлък. Кучето навлязло в ПГ "Иван Хаджиенов", където имаше три избирателни секции. Животното било без каишка, бягало по коридора и дори влязло в 26-та секция, където започнало да обикаля.

Хората там споделят, че първоначално се уплашили. След няколко минути в секцията при кучето влязъл и собственикът му. Той споделил, че го разхождал в близкия парк, след което домашният му любимец побягнал.

Служители на охранителната полиция съставили акт на собственика на кучето заради това, че го оставил без надзор.

⇒ Изборният ден в Благоевград

Избирателната активност в Благоевград не е висока. Към 11:00 ч. от Районната избирателна комисия са били регистрирани два проблема с работата на машините, но те били отстранени.

Изборният ден протече спокойно. Нямаше жалби и сигнали за нарушение.

Избирателната активност за областта е под 5%. Най-много са гласували в Банско и Симитли - над 10%, а в Петрич и Якоруда - едва под 2% от имащите право на глас.

⇒ Без жалби или сигнали за нарушения на изборите в Ямболско

Няма постъпили жалби и сигнали в Районната избирателна комисия (РИК) за изборни нарушения в област Ямбол. Към 11:00 часа избирателната активност беше 7,38 на сто, което е с над два процента по-малко от гласувалите в региона към същия час на първия тур в президентския вот през 2019 г. Интересът към гласуването беше слаб, съобщи кореспондентът на БТА в града Мира Безус.

Още в началото на изборния ден в секция в ямболското село Калчево се премина към гласуване с хартиени бюлетини, тъй като машината въобще не заработи. В няколко секции са докладвани и проблеми с машините, но техниците реагират незабавно и се отстраняват, посочи председателят на РИК.

⇒ В Пазарджишко няма постъпили жалби за нарушения на изборния процес

В Пазарджишка област до 11:00 часа беше отчетена избирателна активност от 5,06%, съобщават от Районната избирателна комисия (РИК), съобщи кореспондентът на БТА в Пазарджик Николета Манджукова.

Около 8 на сто беше активността в общините Лесичово, Белово и Стрелча. Най-малко избиратели са упражнили правото си на вот в Ракитово - 2,79%. В областният град Пазарджик са гласували 5,17 на сто от избирателите.

В РИК-Пазарджик не са постъпили жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

⇒ Как протича изборният ден в Плевенско

Избирателната активност в област Плевен на проведените днес избори за президент и вицепрезидент на Република България към 11:00 часа е 5,74 процента. Това показват данните на Районната избирателна комисия (РИК), публикувани на официалния ѝ сайт, съобщи кореспондетът на БТА в Плевен Елина Кюркчиева.

Правото си на глас в първите четири часа от изборния ден са упражнили 12 821 души от 223 590 включени в избирателните списъци.

⇒ По-ниска избирателна активност в Смолян спрямо изборите през април

Избирателната активност в област Смолян беше значително по-ниска в сравнение с парламентарните избори през април. Към 11:00 часа правото си на глас са упражнили 6,83% от избирателите, съобщиха от Районната избирателна комисия. За сравнение – на 19 април към същия час активността е била 15,84 на сто, предава кореспондентът на БТА в Смолян Христина Георгиева.

Най-висока беше избирателната активност в община Баните – 11%, а най-ниска в Доспат – 4,22%. В най-голямата община в областта – Смолян, до урните са отишли 5,84% от избирателите. В Рудозем активността е 7,59%.

Междувременно член на комисия в община Баните е припаднал и е транспортиран в болница. Предстои да бъдат извършени замени на двама членове на секционни комисии в общината.

От РИК съобщават още, че предизборната кампания в областта е приключила без жалби и сигнали за нарушения.

⇒ РИК - Шумен отстрани двама общински съветници, членове на секционна и подвижна избирателна комисия

Слаба е избирателната активност в Шумен към 11:00 часа - 5,52% от имащите право на глас са отишли до урните. Това съобщиха от Районната избирателна комисия (РИК), цитирана от кореспондента на БТА в Шумен. В региона право на вот имаха над 185 хил. души.

Най-висока беше избирателната активност в община Каспичан. В най-голямата община в областта - Шумен, са гласували 6,4% от избирателите. Най-ниска беше активността в община Каолиново.

В РИК - Шумен са постъпили две жалби, свързани с назначени членове на секционна и подвижна избирателна комисия, които са общински съветници съответно в Хитрино и Шумен. Комисията е освободила двамата членове и е назначила нови на техните места. Всички устройства за машинно гласуване в областта работят нормално и няма секции, в които технически проблеми да са наложили преминаване към гласуване с хартиени бюлетини.

Към момента няма постъпили сигнали за нарушения на изборното законодателство в региона, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен. Изборният ден в областта започна нормално и навреме, при спокойна обстановка.

⇒ Ниска избирателна активност в Ловеч

Избирателната активност в област Ловеч беше 6,66% към 11:00 часа. За президент и вицепрезидент са гласували 7494 души от общо 112 460 избиратели с право на глас, съобщи председателят на Районната избирателна комисия Петко Петков, цитиран от БТА.

Най-висока беше активността в община Априлци - 12,29%, следвана от Угърчин със 7,91% и Троян със 7,37%. В община Ловеч до урните са отишли 7,1% от избирателите. Най-малко избиратели са гласували в община Луковит, където активността беше 4,29%.

Няма постъпили сигнали и жалби за нарушения на изборния процес, съобщи Петков. В Угърчин една от машините за гласуване не е заработила, но избирателите са можели да използват втората машина в секцията до отстраняване на повредата.

⇒ Под 15% избирателна активност в Добричко към 16 часа, най-слаб интерес към вота в Тервел

Избирателната активност в област Добрич достига 14,46% към 16:00 часа. Общо 24 686 души са упражнили правото си на глас, показват данните за региона.

Най-висока беше активността в община Шабла, където до урните са отишли 20,81% от избирателите, или 737 души. Следва община Добрич-град с 16,27% активност и 12 832 гласували. В Каварна своя вот са дали 1945 души, което представлява 16,10% от имащите право на глас.

В останалите общини активността беше по-ниска. В Генерал Тошево са гласували 1744 души (14,38%), в Балчик – 2435 (14,04%), а в община Добричка – 2897 (13,88%). В Крушари до избирателните секции са отишли 558 души, или 11,05% от избирателите. Най-слаба беше активността в община Тервел, където едва 7,38% от имащите право на глас са участвали във вота. Това са 1538 души от общо 20 832 избиратели.

⇒ Картонени кутии вместо прегради на машини за гласуване в секции в Пернишко

Избирателната активност в област Перник към 16:00 часа беше 16,9 процента. Правото си на глас са упражнили 17 447 избиратели от общо 102 937 души, съобщи за кореспондента на БТА в града Милен Миланов председателят на Районната избирателна комисия (РИК) в Перник Христо Петров.

Изборният ден в областта е започнал при нормална обстановка. В някои секции членове не са се явили, но работата е започнала при необходимия кворум, каза още Петров. Имало е проблеми с машините за гласуване в две или три секции, но техници са пристигнали своевременно и са ги отстранили. Към момента няма дефектирали машини и няма секции, преминали от машинно към хартиено гласуване, уточни председателят на РИК - Перник.

Постъпили са сигнали за възможни нарушения на изборните правила. Единият е бил за разкриване на тайната на вота чрез разписката от машината, от която се виждало за коя двойка е гласувано. Председателят на РИК лично е извършил проверка, като е гласувал в съответната секция и е установил, че тайната на вота не се вижда.

Другите сигнали са свързани със страничните прегради „капаци“ на машините за гласуване. Част от машините са били доставени без такива. В някои секции са били поставени големи картонени кутии, които да обграждат устройствата за гласуване, за да бъде запазена тайната на вота. В момента по тези случаи се извършва проверка, след която комисията ще излезе със становище, посочи Христо Петров.

⇒ РИК - Търговище освободи председател на секционна избирателна комисия, станало ясно, че е общински съветник

Избирателната активност в област Търговище към 16:00 часа била 11,75%. Това съобщи за БТА председателят на Районната избирателна комисия (РИК) в Търговище адвокат Диана Игнатова.

РИК - Търговище е освободила председателя на секционна избирателна комисия в Омуртаг заради несъвместимост, след като било установено, че е общински съветник. На негово място бил назначен нов председател. От комисията съобщават, че изборният ден протича нормално, а постъпилите сигнали се разглеждат своевременно.

Две жалби са постъпили и са разгледани от състава на РИК в Търговище. И по двата случая комисията не е установила нарушения на изборното законодателство, става известно от публикуваните решения на РИК.

В подвижната избирателна секция в община Търговище са гласували шестима от 15 души, заявили желание да упражнят правото си на вот. В секцията в областната болница са гласували 15 от общо 19 пациенти, подали предварително заявление. За хората с увреждания или с временни затруднения при придвижването общината е осигурила безплатен транспорт до избирателните секции.

⇒ МВР проверява сигнал за диктуване на лични данни в изборна секция в Разград

Изборният ден в Разградско протече в сравнително спокойна обстановка. Нямало е данни за прояви, които биха могли да застрашат нормалното провеждане на изборите, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград за кореспондента на БТА в града Садет Кърова.

Към 13:00 ч. в дирекцията е постъпил сигнал за диктуване на висок глас на лични данни на избиратели в една от секциите на територията на Разград.

Материалите от извършената проверка са докладвани по компетентност в прокуратурата. Няма образувани досъдебни производства, нито съставени предупредителни протоколи, посочиха от ОД на МВР.

Звената на сектор „Български документи за самоличност“ издаваха и днес удостоверения на граждани с изгубени, откраднати или повредени лични карти, за да могат да упражнят правото си на глас в изборите за президент и вицепрезидент. До 15:00 ч. удостоверения за гласуване са получили трима граждани – един в Разград и двама в Лозница. Връчени са и две готови лични карти – по една в Разград и Исперих, допълват от полицията.

В област Разград към 16:00 ч. за президент и вицепрезидент са гласували 14 728 души, или 11,15% от избирателите.

Най-висока била избирателната активност в община Самуил, където до урните са отишли 20,29 процента от избирателите. Най-ниска била активността в община Лозница – 8,1%.

В община Разград правото си на глас са упражнили 6487 души, или 12,83% от избирателите. В община Исперих са гласували 8,14%, в Кубрат – 10,17%, а в Завет и Цар Калоян – по 8,77%.

Избирателната активност на изборите за президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г. към 16:00 часа в област Разград е била 24,01 процента, сочи справка в сайта на Централната избирателна комисия.

⇒ Сигнал за незаконна агитация и неработеща машина в Габровско

В област Габрово активността на президентските избори в Габрово към 16:00 ч. беше 17,30 на сто. Това съобщиха за кореспондента на БТА в Габрово Радослав Първанов от Районната избирателна комисия в Габрово.

Изборният ден протече нормално, а районната комисия работеше по един сигнал за агитация от електронен екран, разположен на централно кръстовище в Габрово. След намесата на комисията агитационните материали вече не се излъчват.

⇒ Изборният ден в област Сливен приключи

Към 20 часа избирателните секции в област Сливен приключиха работа. Охраната от служители на ОДМВР-Сливен продължи до предаването на изборните материали в РИК и тяхното транспортиране до ЦИК.

В изборния ден не са допуснати нарушения на обществения ред.

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Репортер: Елена Танева