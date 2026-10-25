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Няма данни за възникнали сериозни нарушения
Жителите на област Стара Загора гласуваха на президентските избори в неделя в 492 секции. В 367 от тях се гласуваше само с машина, като в 136 от тези места има по две устройства. В останалите 125 секции правото на вот се упражни с хартиена бюлетина. Право на глас имаха 280 923 избиратели.
Изборният процес във всички секции на територията на областта вече приключи. Няма данни за възникнали сериозни нарушения. Създадена е необходимата организация за охрана при транспортирането на книжата и материалите от изборите до РИК.
Избирателната активност към 16:00 часа в областта беше 16,83 на сто, съобщи председателят на Районната избирателна комисия Яна Иванова, предава кореспондентът на БТА в Казанлък Ралица Стефанова. Най-висока беше избирателната активност в община Опан - 29,87 на сто, a най-ниска в община Мъглиж - 9,33 на сто.
Избирателната активност в областта към 11:00 часа беше близо 7 на сто.
Две от секциите са в Старозагорския затвор. До урните можеха да отидат 85 лишени от свобода.
В затворите в цялата страна са разкрити 26 секции. По данни на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гласоподавателите там са 1364. Това са хора, които се намират както в затворите,така и в ареста и нямат влязла в сила към настоящия момент присъда.
Машина не сработи в хасковско село, секцията премина на гласуване с хартиени бюлетини
В едно село в Старозагорско - Яворово, днес гласуваха и на балотаж за кмет. Правото на вот се упражни изцяло с хартиена бюлетина. Гласуването се осъществи в две различни помещения. Статистиката там сочи, че по-голямата активност е за балотажа за кмет, почти двойно повече. А членовете на двете секции призоваваха хората да вземат участие в изборите.
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