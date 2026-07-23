Неделният киноследобед ще стартира с любовни трепети и приключения в романтичната комедия "Любов на прага ти" от 12.30 ч. Лентата разказва историята на Мейзи - талантлива телевизионна водеща, която се заема да представи на публиката местния цветар Рен и неговата новаторска услуга за доставка в същия ден, както и дългогодишното състезание за цветя, което неговото семейство организира. Това може да й отвори път към създаване на собствено шоу и възможност да аранжира градината си на любовта.

По-късно от 14.15 ч. следва премиерната лента „Списък за срещи“, която разказва историята на Аби Морел – амбициозна асистентка в издателство, която сключва нестандартна сделка с шефката си Сюзън. За да получи мечтаното повишение, Аби се съгласява да проучва потенциални романтични партньори по предварително подготвен списък, за да открие идеалния мъж за Сюзън. Нещата обаче се усложняват, когато Аби среща Дан – мъж, който отговаря на абсолютно всички ключови критерии, но тя неочаквано се влюбва в него.

Не пропускайте „Любов на прага ти“ от 12.30 ч. и „Списък за срещи“ от 14.15 ч. в неделя по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова