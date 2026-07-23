Максимус е влиятелен римски генерал, обичан от народа и от застаряващия император Марк Аврелий. Преди смъртта си императорът избира Максимус за свой наследник вместо сина си Комодус и в борбата за власт Максимус и семейството му са осъдени на смърт. Генералът не успява да спаси семейството си и обзет от отчаяние, допуска да го пленят и да го принудят да участва в гладиаторските игри до смъртта си. Единственото, което го крепи, е възможността да стигне до върха, за да може да погледне в очите мъжа, който ще изпита отмъщението му.

Не пропускайте приключенската драма в неделя от 20.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова