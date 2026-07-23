Холивудската звезда Мартин Лорънс, докато работи под прикритие в екшън комедията „Агент XXL”, ще донесе добро настроение и много смях на зрителите на NOVA в съботната вечер. В лентата от 22.30 ч. актьорът ще забавлява с перипетиите, през които ще му се наложи да премине след като се налага да влезе в образа на дебела атрактивна жена.

Агент на ФБР Малкълм Търнър (Мартин Лорънс) е известен майстор на прикриването. Най-новата му задача го изпраща към малкото - градче Джорджия, където му e възложено да хване брутален банков обирджия и скорошен избягал затворник, за когото има подозрения, че ще посети бившата си приятелка Шери Пиърс (Ния Лонг) и сина й Трент (Джаша Уошингтън). Малкълм поставя под полицейски надзор Шери, но това очевидно не е достатъчно и той ще се наложи да мине под прикритие и се дегизира като бабата на Шери – Хати Мей Пиърс, известна още като Голямото мамче.

Не пропускайте комедията на Раджа Госнел „Агент XXL" тази неделя от 23.10 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова