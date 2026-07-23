В „Социална мрежа” на 24 юли от 15:20 ч. очаквайте:

Десетата Лятна СТАРТ Академия събра 56 деца от столичните квартали „Филиповци“, „Христо Ботев“ и „Факултета“ на образователно пътешествие в космоса. Какво научиха там?

"Остани": Новият летен, любовен хит на Иван Найденов преобръща представите за човешките взаимоотношения. А колко чашки ще обърне за 30 секунди – в рубриката „Предизвиквам те...” с Деси Жаблянова.

Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Никола Тунев