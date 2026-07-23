Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в петък
В „Социална мрежа” на 24 юли от 15:20 ч. очаквайте:
Десетата Лятна СТАРТ Академия събра 56 деца от столичните квартали „Филиповци“, „Христо Ботев“ и „Факултета“ на образователно пътешествие в космоса. Какво научиха там?
"Остани": Новият летен, любовен хит на Иван Найденов преобръща представите за човешките взаимоотношения. А колко чашки ще обърне за 30 секунди – в рубриката „Предизвиквам те...” с Деси Жаблянова.
Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.Редактор: Никола Тунев
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