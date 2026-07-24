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Койчеви срещу Димитрови в "Семейни войни"
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Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Димитрови от Плевен и семейство Койчеви от Пловдив.
Победителите от последния епизод, Димитрови, започнаха с успех в първия рунд. Във втори Койчеви изравниха резултата и умело откраднаха точките в трети и четвърти рунд. Димитрови все още можеха да обърнат резултата в пети рунд. Те бяха по-бързи и по-точни и започнаха да разкриват първи. Познаха обаче само един отговор и резултата, който събраха не беше достатъчен да стопят разликата на Койчеви. С 266:187 точки, Койчеви спечелиха играта и продължиха напред към рунда с големите печалби.
В „Бързи пари“ събраха едва 75 точки и спечелиха 511,29 € от този епизод.
Днес Койчеви ще посрещнат семейство Шукадарови от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
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