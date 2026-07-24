В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Симона Димитрова от Търговище.

Симона започна играта си с кутия номер 12. Тя отхвърли 1789 €, 1000 € и 1234 €, все още пазейки голяма част от големите суми в неразкритите кутии. Една след друга обаче ги отвори и Банкера намали офертите си първо на 678 € а след това и 300 €. Симона отказа и тези предложения, а когато остана само с две кутии с 0,50 € и 300 €, прие оферта за смяна на кутиите и смени 12 за номер 24. Оказа се, че през цялата игра при нея са били 0,50 €, а кутия 24 ѝ донесе печалба от 300 €. С решаваща смяна в края, Симона се спаси от монетата и приключи участието си в „Сделка или не“ с усмивка и награда от 300 €.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова