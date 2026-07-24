В епизода на сериала тази вечер федерален свидетел (информатор), който е под засилена охрана от „ФБР“, е брутално убит. При нападението загиват и двама агенти на бюрото. Екипът бързо установява, че зад атаката стои Волпе – корумпиран оперативен агент.

Специален агент Изобел Кастил разплита мрежата около Волпе, но разкрива шокираща истина. Защо държавният департамент на САЩ активно защитава престъпника, като връзва ръцете на ФБР и спира разследването им?

Не пропускайте развръзката в дванадесети премиерен епизод от сезон 8 на криминалната поредица тази вечер от 21.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова