Американските самолети в Безмер. Страховете на хората и отговорите на политиците. Председателят на Комисията по отбрана – генерал Иван Лалов от „Прогресивна България“ и бившият министър на външните работи Даниел Митов от ГЕРБ.

Катастрофира ли държавата в борбата с катастрофите? Марта Петрова, председател на Държавната агенция по безопасност на движението по пътищата.

Половин век Константин. В „Нищо лично“ тежкият купон и тежката равносметка.

От света на Marvel до разрушения „Помпей“. Ексклузивно: Том Хидълстън пред Стаси Айви.

Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA

Редактор: Боряна Димитрова