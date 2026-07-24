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"Пресечна точка": За фаталните катастрофи у нас и разбиранията на Gen Z
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„Отведени от храма“ в „Темата на NOVA”
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Шукадарови срещу Койчеви в "Семейни войни"
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Емоционална игра в "Сделка или не"
Темите и гостите в предаването в събота от 7.30 ч.
Американските самолети в Безмер. Страховете на хората и отговорите на политиците. Председателят на Комисията по отбрана – генерал Иван Лалов от „Прогресивна България“ и бившият министър на външните работи Даниел Митов от ГЕРБ.
Катастрофира ли държавата в борбата с катастрофите? Марта Петрова, председател на Държавната агенция по безопасност на движението по пътищата.
Половин век Константин. В „Нищо лично“ тежкият купон и тежката равносметка.
От света на Marvel до разрушения „Помпей“. Ексклузивно: Том Хидълстън пред Стаси Айви.
Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVAРедактор: Боряна Димитрова
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