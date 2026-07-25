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"Събуди се": Катастрофира ли държавата в борбата с катастрофите?
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"Пресечна точка": За фаталните катастрофи у нас и разбиранията на Gen Z
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„Отведени от храма“ в „Темата на NOVA”
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Шукадарови срещу Койчеви в "Семейни войни"
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„Кралят на Средиземноморието“ с главна роля на трапезата на Краси Дунев в „Черешката на тортата“
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.
Ексклузивно: Бившият главен секретар на МВР Георги Кандев за напускането на системата, компроматната война и бъдещите президентски избори.
За американските самолети-цистерни и управлението на държава в криза – Явор Гечев от „Прогресивна България“
24 дни по-късно – как беше открита 11-годишната Наталия и кои са най-търсените българи през годините?
Няколко снимки с Олег Невзоров и познанството, което стои зад тях. Бившият зам.-градски прокурор на София Роман Василев.
Забравената история на емблематичните партийните централи. От Саня Петкова.
Животът му разказан в моноспектакъл. Димитър Бербатов пред Лора Крумова.
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.Редактор: Боряна Димитрова
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