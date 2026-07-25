Ексклузивно: Бившият главен секретар на МВР Георги Кандев за напускането на системата, компроматната война и бъдещите президентски избори.

За американските самолети-цистерни и управлението на държава в криза – Явор Гечев от „Прогресивна България“

24 дни по-късно – как беше открита 11-годишната Наталия и кои са най-търсените българи през годините?

Няколко снимки с Олег Невзоров и познанството, което стои зад тях. Бившият зам.-градски прокурор на София Роман Василев.

Забравената история на емблематичните партийните централи. От Саня Петкова.

Животът му разказан в моноспектакъл. Димитър Бербатов пред Лора Крумова.

Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.

Редактор: Боряна Димитрова