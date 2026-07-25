Какво доведе до смъртта на млада жена след ритуал в езотерична школа? Разследване на Мариета Николаева.

Статистиката казва, че цените падат. Джобът ни обаче не мисли така. Заместник-председателят на НСИ д-р Свилен Колев.

Една градска легенда проговаря. Веси Цюрбрюг в интервюто на Мон Дьо.

Хиляди емоции от струните на една цигулка. Ексклузивно: Световноизвестният музикант Дейвид Гарет специално за NOVA.

Темите и гостите в предаването в неделя от 7.30 ч.

Редактор: Боряна Димитрова