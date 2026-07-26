В „Социална мрежа” на 27 юли от 15:20 ч. очаквайте:

Райският газ не е безобидно забавление! Какво трябва да знаем за „парти дрогата“, какви са реалните забрани в българия и защо контролът остава неефективен?

За ценителите на съвременната и класическа музика: най-актуалното около предстоящия мегафестивал „Гала в София” 2026 и новото поколение музикални дарования, които вече прославят България по света.

Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Дарина Методиева