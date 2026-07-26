В понеделник в „Твоят ден” ще видите:

Петиция за президентско вето върху бюджета и жалба в Конституционния съд заради заложения дефицит - какво следва за парите на държавата?

Ще бъде ли осигурено финансиране за Националната детска болница и защо в бюджета не са предвидени отделни средства?

След поредната катастрофа на пътя Русе-Бяла, при която загинаха четирима души – какво прави участъка толкова опасен?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Никола Тунев