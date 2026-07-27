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Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Койчеви от Пловдив и семейство Шукадарови от София.
За двете семейства битката за точки беше оспорвана до последния рунд. В първия Койчеви успяха да вземат точките на Шукадарови, но те спечелиха следващите два рунда и поведоха в резултата. Играта се обърна в четвърти рунд, когато Койчеви взеха точките и това им спечели водачеството. Последния решаващ рунд се оказа труден и за двата отбора. Койчеви успяха да разкрият само един отговор и Шукадарови имаха последна възможност да вземат точките и победата. Те се възползваха от нея и с резултат 312:173 точки спечелиха битката.
В „Бързи пари“ събраха 192 точки и много малко не им достигна за по-голяма печалба. С 511,29 € те продължават напред към следващия си съперник.
Днес Шукадарови ще посрещнат семейство Легендите от Пловдив.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
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