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Гледайте тв играта от 18.00 ч. по NOVA
В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Андрей Стефанов от София.
Андрей започна играта си с кутия номер 10. Той смело отказа офертите от 2250 €, 1505 € и 1495 €, а когато сред неразкритите кутии останаха само 15 000 €, реши да рискува и отхвърли предложението от 900 €. За съжаление малко след това разкри и тях, а в последните три кутии останаха само монети. Андрей прие предложение за смяна и размени номер 10 за номер 14. С 0,01 € в едната и 1 € в другата кутия, номер 14 му донесе печалба от 1 €. Макар финалът да не беше в негова полза, Андрей премина през играта с увереност и си тръгва от „Сделка или не“ с усмивка и силни емоции от своето участие.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
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